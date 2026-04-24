ブラックバーン大橋祐紀が2ゴールを奪う活躍で今季2桁得点としたイングランド2部ブラックバーンに所属する日本代表FW大橋祐紀は、現地時間4月22日に行われたシェフィールド・ユナイテッドとのリーグ戦でチームの勝利に大きく貢献する圧巻のパフォーマンスを披露した。地元紙「Lancashire Telegraph」は、2ゴールを奪う活躍でチャンピオンシップ日本人史上初の2桁得点としたストライカーに対し、「2つのゴールを非常にうまく決め