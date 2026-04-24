バイエルン・ミュンヘン谷川萌々子がはしゃいで喜びを露わにした女子ブンデスリーガは現時間4月22日、なでしこジャパンMF谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘンが無敗優勝で4連覇を決めた。バイエルンは第22節でウニオン・ベルリンと対戦。3-2で勝利した。この試合で19連勝を飾ったバイエルンは今季21勝1分という圧倒的な強さで4連覇を達成。4試合を残して2位ヴォルフスブルクに勝ち点15差をつけた。先週末に35度目のリ