組織力を個で上回るブラジル的なスタイルで、日本はさらなる成長を目指した自国開催となったワールドカップ（W杯）を体験できることは、ひとりの人間の人生において、そう何度もあることではない。それだけに2002年に行われた日韓W杯で実際に見たスター選手たちの競演は、いまでも鮮明な記憶として残っている。（文＝徳原隆元）アジアで初となり、共同開催も過去に前例のないW杯で、世界チャンピオンの称号を手にしたのはサッ