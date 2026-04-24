神戸マラソン実行委員会事務局はこのほど、１１月１５日に開催する「神戸マラソン２０２６」について、フルマラソン（定員２万人）とリレーラン（同１５０組３００人）が定員を超えて、抽選となることを発表した。４月１７日から募集を開始し、ともに４日目で定員に到達。いずれも昨年大会の６日目を上回るペースだった。ランナー募集は６月１日まで行っており、抽選結果は７月２日に「ＲＵＮＮＥＴ」に登録しているメールアド