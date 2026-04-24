俳優の新川優愛が、このほど行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（24日スタート／毎週金曜後11：15）放送直前会見に登場。新川が“守りたいもの”を明かした。【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子大切なものを守るために闘う主人公にちなみ、“守りたいもの”を聞かれた新川は「今の生活!!」とフリップで回答。「家族とかいろんな意味があるんですけど…もう物価が高い