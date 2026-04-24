俳優の高橋光臣が、このほど行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（24日スタート／毎週金曜後11：15）放送直前会見に登場。下積み時代のどん底体験を告白した。【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子会見では、“心優しきどん底系サレ夫”というキャッチフレーズの主人公にちなんで、どん底だった経験について質問が及んだ。高橋は「役者始めてすぐの時は、とにかくお金が