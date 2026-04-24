◇インターリーグ（2026年4月23日）6試合連続本塁打の歴史的一発を狙ったホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場も、5打数1安打3三振に終わり記録は「5」でストップした。チームは4―1で勝利した。1−1から4−1と勝ち越した直後の9回の第5打席が最後のチャンスだったが、右飛に倒れた。一発が出れば6戦連発はメジャー新人単独最長記録となり、初回