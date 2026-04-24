ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長引き、日本にとってはエネルギーの調達多角化が喫緊の課題となるなか、21日にメキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が記者会見で、日本政府から原油輸出の拡大要請を受けたと明らかにし、前向きに検討する考えを示した。 高市早苗首相は同日、石油が豊富なメキシコのシェインバウム大統領、液化天然ガス（LNG）を産出するカタールのタミム首長とそれぞれ電話協議した。シェイ