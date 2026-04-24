AKB48の小栗有以（24）が24日までに自身のインスタグラムを更新。意外な人物との2ショットを公開した。「『即完！コント劇場』」と書き出した小栗。「〜ガク兄妹の生活〜」と紹介して「真空ジェシカ」ガクとの2ショットをアップした。ガクのトレードマークである金髪とめがねを真似て「YouTubeにて公開されました！新鮮な髪型でウキウキしました。笑ゆ〜っくりゆるゆるな兄弟です」とコメント。「ぜひ、『彼氏にだけずっとボ