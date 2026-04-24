奈良県、今年の注目施策「奈良IC着工」奈良県が2026年度の“注目施策”を発信しています。その一つとして、京奈和道「奈良IC（仮称）」周辺整備を挙げ、ランプ橋の橋脚工事などにいよいよ着手するとしています。【どこ…？】「奈良IC」の位置と京奈和道の進捗（地図／写真）奈良ICは、京都・奈良・和歌山の約120kmを南北に結ぶ京奈和道の未開通区間「大和北道路」（12.4km）の途中にできるICです。大和北道路は西名阪道（郡山