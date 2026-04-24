「高い買い物をしてしまった」と後悔する人と、「いい投資だった」と納得できる人。その違いは金額そのものではなく、“定義の仕方”にあるのかもしれない。お金の使い道を自分で決めた人が見ている景色とは。※本稿は、ビジネス数学・教育家の深沢真太郎『人生をシンプルにする数学的思考 「速さ」よりも、やることを「少なく」。』（三笠書房）から一部を抜粋・編集したものです。優秀な経営者はオフィスにお金をかけているのか