２月の衆院選で初当選した自民党の新人議員が２３日夜、東京・平河町のホテルで懇親会を開いた。執行部からは鈴木幹事長と萩生田光一幹事長代行が出席し、高市首相（党総裁）も姿を見せた。衆院選で初めて国会議員となった自民の新人６２人のうち、５９人が出席した。首相の地元・奈良の鹿にちなみ、会の名称は「鹿鳴会」に決まった。首相は新人議員を激励し、テーブルごとに写真撮影に応じた。党は大量当選した新人議員の失言