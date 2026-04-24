犬を飼い始めると、「エアコンは24時間つけっぱなしにしてください」と言われることがあります。特に夏や冬は室温の変化が犬の体調に大きく影響するため、温度管理はとても重要です。 しかし、気になるのが電気代ではないでしょうか。365日エアコンをつけっぱなしにした場合、年間でどれくらいの電気代になるのか、具体的な目安や節約のポイントを分かりやすく解説します。 なぜ犬には24時間エアコンが必要なのか