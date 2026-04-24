この春、お子さんが高校に入学し、想像以上に出費が増えて驚いている方は少なくありません。入学金や制服代、教材費など、まとまったお金が一度に必要になるため、家計へのインパクトは大きくなります。では、もしこれが双子だった場合、単純に費用は2倍になるのでしょうか。 本記事では、高校入学時にかかる費用の内訳を整理しながら、双子の場合の実際の負担や、少しでも家計の負担を軽くするための考え方について分かり