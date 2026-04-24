公営住宅に住んでいる方の中には、「子どもが社会人になって収入が増えたら、退去しなければならないのでは？」と不安に感じる方も多いでしょう。公営住宅は収入に応じて入居資格が定められているため、世帯収入の変化は重要なポイントです。ただし、収入が上がったからといって、すぐに退去しなければならないとは限りません。 この記事では、公営住宅における収入基準の考え方や、子どもが就職した場合の影響、今後の対応