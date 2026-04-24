コンディショニングブランドとして知られるTENTIALは、5月7日から疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズ最新作の「BAKUNE Dry Pro」を発売する。「BAKUNE Dry Pro」は身体の動きを妨げない設計で通気性・吸放湿性に優れ、入眠時から起床時までストレスの少ない着用環境が叶う、ブランド史上最高モデルだ。疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズ最新作の「BAKUNE Dry Pro」○「BAKUNE Dry Pro」とは?「BAKUNE Dry Pro」がお披露目された