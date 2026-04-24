メ～テレ（名古屋テレビ） 2月に閉店した名鉄百貨店本店の地下1階で、6月下旬から和菓子店など10店舗ほどが再開することがわかりました。 名鉄百貨店閉店の背景にある名古屋駅周辺の再開発計画は工事費の高騰などで見直しとなっています。 名鉄は、名古屋駅前のにぎわいを維持するため名鉄百貨店の地下と低層階部分について営業再開に向けた準備を進めています。 関係者によりますと地下1階に元々入っていた和