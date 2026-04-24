i-dleのウギが大胆なドレス姿で視線を奪った。ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ウギ、“大胆肌見せ”ドレス姿公開された写真には黒のスパンコールドレスを着用し、イベントに出席したウギの姿が収められている。ドレスは、脇腹が見えるほど深く開いたドレープネックと、大胆なサイドスリットが特徴的だ。そのデザインが、ウギの大人っぽくヘルシーな魅力を一層引き立てている。また、ソファに