漫画『ザハの恋』の作者、嵐山のりさんにお話を伺いました。身近な人でも、どういう人生を歩んできたのかはわからないのかもしれない古今東西、愛されてきた吸血鬼の物語に、嵐山のりさんの美しい作品が、またひとつ加わった。「吸血鬼や妖怪など、不思議な生き物の出てくる物語がもともと好きで、自分で描くなら日常と非日常が混ざったような話にしたいと思いました。ちょうどその時期、過去を振り返ることが多く、大人になってか