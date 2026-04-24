琉球大学在学中にデビュー作『月ぬ走いや、馬ぬ走い（ちちぬはいや、うんまぬはい）』で群像新人文学賞と野間文芸新人賞をダブル受賞し、一躍注目をあつめた作家・豊永浩平さん。このたび、受賞第一作となる新作『はくしむるち』（講談社）が第39回三島由紀夫賞にノミネートされました。彼はこれまで何を読み、どのように小説を書いてきたのか。そして新作『はくしむるち』に込めた、新たな挑戦とは…。書評家・江南亜美子さんによ