ニューヨーク、北京と合わせてグローバルローンチビー・エム・ダブリューは4月23日、麻布台ヒルズにあるブランド施設『Freude by BMW』にて、新型『BMW7シリーズ』を日本初公開した。【画像】新型『BMW7シリーズ』日本初公開！4月1日就任の上野金太郎新社長、公の場に初登場全39枚こちらは24時間以内にアメリカ・ニューヨークと中国の北京で公開されており、3ヵ所合わせてのグローバルローンチとなる。ただし、正式なワールドプ