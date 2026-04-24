フィアット600ハイブリッドの限定車を発売ステランティス・ジャパンは4月23日、フィアットのコンパクトSUV、600ハイブリッドの限定車『フィアット600（セイチェント）ハイブリッド・ラ・プリマ・カフェラテ（600 Hybrid La Prima Caffelatte）』を、200台限定で発売した。【画像】コーヒーモチーフのフィアット600限定車、『カフェラテ』と『クレマカプチーノ』全7枚ベースとなる『600ハイブリッド・ラ・プリマ』は、ひと目でフ