爽やかな季節にぴったりなスイーツが、人気ブランドIvorishから登場♡2026年4月23日(木)より、期間限定で発売される「フレンチトーストフィナンシェ ソルト＆レモン」は、見た目も味わいも初夏を感じさせる特別な一品です。塩とレモンの絶妙なバランスが魅力で、手土産にも自分へのご褒美にもおすすめ。今しか出会えない限定スイーツの魅力を、たっぷりご紹介します♪ 爽やかに広がる塩×レモンの魅力