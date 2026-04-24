女優の綾瀬はるか（41）のマネジャーのインスタグラムが24日までに更新。オフショットを公開した。「映画『人はなぜラブレターを書くのか』」と書き出して日が沈みかける海岸沿いでの写真をアップ。「綺麗な夕日の中で撮影をしました」と紹介して美しい一枚を公開した。ファンからは「美しいくて素晴らしい」「好きすぎる」「はるかちゃん輝いてて素敵すぎる」「美しいです」などのコメントが寄せられた。