「人間はもう信用しません」【写真】「許さない…」激おこ状態の猫さんたちそんなコメントが添えられた写真に写っているのは、渋い顔をした3匹の猫。ジロッとこちらを見ている「いわし」くん（4歳・男の子）と、呆然と立ち尽くす「からし」くん（4歳・男の子）、小さく丸まって様子をうかがう「にぼし」くん（3歳・男の子）です。このとき、3匹はシャンプーをしたばかり。タオルドライはしたものの、被毛はまだ乾ききっていないた