2026年4月22日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、オーストラリアのレアアース大手ライナスがマレーシアの加工工場を拠点に、中国によるレアアース市場の支配体制に風穴を開けつつあると報じた。記事は、レアアースが17種類の元素から成り、電気自動車（EV）や電子機器、風力発電、航空宇宙、戦闘機を含む国防分野で使われる永久磁石の原料として不可欠であり、米中貿易摩擦の焦点とな