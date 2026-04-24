ちいかわらんど公式X（旧Twitter）は4月22日に投稿を更新。購入者へのノベルティキャンペーンを発表しました。【写真】お誕生日ステッカーノベルティ4月24日よりキャンペーン開始同アカウントは「ノベルティのお知らせ4月24日（金）より、ちいかわ商品をお買い上げのお客様に『お誕生日ステッカー2026（ちいかわ・ハチワレ）』を1枚プレゼントぜひチェックしてください※1会計につき1枚まで※なくなり次第終了となります」