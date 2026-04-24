ピッチトンネルを完璧に駆使…フリードマン氏の投稿が話題【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点の好投を見せた。防御率を0.38まで向上させ、サイ・ヤング賞に推す声も浮上している。では、今季の大谷はなぜ打てないのか。その秘密が凝縮された場面があった。大谷は初回2