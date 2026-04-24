4月23日（木）に放送した「カンブリア宮殿【ビジネスパーソンに支持され過去最高収益ホテルチェーンの秘密】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】ビジネスパーソンに支持され過去最高収益！ホテルチェーンの秘密客室数で国内最大の規模を誇るビジネスホテルチェーン「東横INN」。率いるのは、創業者・西田憲正の娘・黒田麻衣子。父から引き継いだ覚悟と思いに迫る。“原則ワンプライス”がビジネスパーソ