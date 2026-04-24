敵地・ジャイアンツ戦のワンシーン【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に0-3で勝利した。6回にはダルトン・ラッシング捕手が死球を受け、その後遊撃手に対して削るようなスライディングを見せたシーンについて、デーブ・ロバーツ監督が言及。「あれが野球だ。死球もね。何も問題はない」と振り返った。ドジャース3点リードの6回