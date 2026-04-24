元中日・森野将彦氏が伝授するバッティングの構え方…重要な“自然体”バッティングにおいて、どのような構えが正解なのか悩む選手や指導者は多い。憧れの選手の真似をしても、しっくりこないこともあるだろう。中日一筋で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、引退後は1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏は自分に合った「最適な構え方を見つけること」が重要と語る。構え方について、「こうしなきゃとか、ああし