現地時間４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が名門アンデルレヒトと対戦。２−０でプレーオフ初勝利を飾った。この一戦で、決勝ゴールを決めたのが、他でもないアンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。スコアレスで迎えた75分、自ら起点となった攻撃で、伊藤涼太郎が供給した右サイドからのクロスに反応。右足を思い切り伸ばして敵DFの前でボー