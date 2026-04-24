ジュビロ磐田は４月22日、志垣良監督との契約解除と、コーチから昇格した三浦文丈新監督の就任を発表した。藤田俊哉SD（スポーツダイレクター）は今回の経緯について、クラブ側からの通告ではなく、本人から相談を受けて、話し合った結論であることを明かした。「それまで苦しんだところから、大宮戦のああいう勝ち方（後半ラストワンプレーで逆転勝利）で３連勝。ここからというところで、正直、我々も監督のその発言に驚きがあ