三年前に「よーいどん！」というタイトルで投稿された二人の兄弟がかけっこをする動画。軽々と駆ける長男・たいようくんに対して、次男・せいたろうくんは走っては立ち止まり「ママ〜」と抱っこをおねだり…そこから三年、「よーいどんリバイバル」と名付けられた動画が投稿された。今度はたいようくんを追って駆け抜けるせいたろうくん。さらには転んでしまった三男・ハオくんに「強いから大丈夫だ！」と言葉をかけ、手を引いて