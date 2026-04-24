大阪・心斎橋の新たなランドマーク「クオーツ心斎橋」が、あす25日に開業する。【画像多数】全52店舗＋ハイグレードホテル＋オフィスなど全ビジュアル「クオーツ心斎橋」は、大阪メトロ心斎橋駅すぐ、 御堂筋と長堀通の交差点に誕生。地上28階・地下2階、高さ約132メートル。敷地面積は約3289平米（約995坪）、延床面積は約4万6227平米（約1万3983坪）。エリア最大級・最先端の複合施設となるだけでなく、大阪の「ミナミ」と「