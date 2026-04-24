◇インターリーグホワイトソックス4-1ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）6戦連発を狙ったホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は23日（日本時間24日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場予定も、5打数1安打3三振で記録更新ならず連続弾は「5」で止まった。試合はホワイトソックスが勝利した。父が登録名「マックス」でロッテでもプレーしたことでも知られるウィル・ベナブル監督（43