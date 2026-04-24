米大リーグは２３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、５打数無安打２三振だった。試合はドジャースが先発グラスナウの８回１安打９三振の好投で３−０で勝ち、連敗を２で止めた。ホワイトソックスの村上宗隆はダイヤモンドバックス戦に「２番・一塁」で先発し、三回に右前打を放って５打数１安打。前日の１０号本塁打で２０２５年の大谷に並ぶ日本勢最長の５試合