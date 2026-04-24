■MLBダイヤモンドバックス 1ー4 ホワイトソックス（日本時間24日、チェイス・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“2番・一塁”で先発出場。3回の第2打席で右前打を放ったが、ヒットはこの1本のみに終わった。前日まで5試合連続本塁打を放ち、2025年7月にドジャースの大谷翔平（31）がマークした日本選手最長に並んだ村上だったが、記録更新の6試合連続本塁打はならなかった。村上