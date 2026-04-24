ユニクロは、きょうから5月7日までの14日間にわたり『ゴールデンウィークキャンペーン』を開催。物価高や混雑回避志向で近場需要が高まるなか、レジャーから日常まで対応する商品をお得に展開し、幅広い過ごし方を後押しする企画となる。【写真一覧】「Uniqlo U クルーネックT」など、お買い得価格になるアイテム例◆「エアリズムインナー」など、初夏にも役立つアイテムが今期初の限定価格に期間中はのべ100商品以上がお買い