◇ナ・リーグドジャース3―0ジャイアンツ（2026年4月23日サンフランシスコ）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に勝利を収め、連敗を2でストップ。先発のタイラー・グラスノー投手（32）が8回1安打無失点と好投し、打線も数少ないチャンスをモノにして勝ち切った。デーブ・ロバーツ監督（53）は「1番・DH」で出場し、5打数無安打だった大谷翔平投手（31）の現状の課題を口にした。