スイングを必要以上に難しくしている理由 【スイングの基本】臍下丹田に集めた氣こそ軸の中心である ゴルフレッスンで頻繁に登場するもののひとつに、軸があります。ところがわかったようでいて、なかなかわかりにくいのもこの軸ではないでしょうか。 もちろんいろいろな考え方があって構いません。しかし、軸は1本なのか2本なのか、1本で