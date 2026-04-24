【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】うまくいったこと、いかなかったことの分析を徹底的にやる 成功＆失敗の理由を突き詰める ビジネスにおいて重要なことは、チャレンジした結果、どうだったのかをきちんと分析することだと思います。「どうして売れたのか」「なぜ人気になったのか」など、そこには何かしっかりした理由があり、それを細かく分析する必要があります。これはヒカルさんも特に重視していると聞きました。