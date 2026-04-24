リスクシナリオは3段階 「今はメインシナリオを置ける状態ではない。リスクマネジメントを最優先に、日米政府の動きを注視して、動きを止める必要があれば止めるという経営判断が求められる」と話すのは、ニッセイ基礎研究所チーフエコノミストの矢嶋康次氏。 米国・イスラエルによるイランへの攻撃が始まって1カ月半が経つが（原稿執筆は4月14日）、今も事態は収束していない。矢嶋氏は、今後のリス