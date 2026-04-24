仁村紗和 日本テレビ系で放送中の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』にヒロイン・桃子役で出演している俳優の仁村紗和が、警視庁麹町警察署の一日署長に就任した。【写真】初めての大役に笑顔を見せる仁村紗和毎月20日の「地域安全の日」に合わせて都内で開催されたキャンペーンイベントに、仁村は警察官が式典で着用する礼服姿で登場。ドラマ内での白衣姿とは一転、凛々しい制服に身を包み、麹町警察署長か