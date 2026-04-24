【日本】 消費者物価指数（3月）08:30 予想1.5%前回1.3%（前年比) 予想1.7%前回1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【英国】 小売売上高（3月）15:00 予想0.1%前回-0.4%（前月比) 予想1.2%前回2.5%（前年比) 予想-0.1%前回-0.4%（除自動車燃料・前月比) 予想2.0%前回3.4%（除自動車燃料・前年比) 【ユーロ圏】 ドイツIfo景況感指数（4月）17:00 予想85.6前回