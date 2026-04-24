17:00シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント出席 17:30英DMPインフレ調査（4月） 18:00パネッタ伊中銀総裁、イベント講演 ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） 25日（土） トランプ米大統領、ホワイトハウス記者協会（WHCA）夕食会出席 ※予定は変更することがあります