朝のドル円は１５９．６０円台での推移＝東京為替 朝のドル円は１５９．６０円台での推移。NY午前に１５９．３０円台まで下げるも、その後１５９．８０円台を付けるなど、１５９円台での上下が続いた。 USDJPY 159.67