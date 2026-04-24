短時間や単発で働く「スポットワーク」の保育士について、全国約１万の保育施設の４・６％が雇用していたことが、こども家庭庁の初の実態調査でわかった。子どもとの関係性などへの懸念から活用に消極的な施設が多い一方、人手不足で頼らざるを得ない施設がある実情も浮き彫りとなった。（藤井有紗）理由「人員確保」が５割超同庁は、保育士１人が見る園児数を定める「配置基準」について、保育の継続性などの観点から、保育士