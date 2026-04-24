今回は、自分の夫を狙うおすそわけ女子に宣戦布告したエピソードを紹介します。小5の娘に「会って対決すれば？」と提案され…「夫が断っているのに、何度も夫に弁当のおすそわけをしてくる女子社員がいるんです。夫が既婚者だと知っているのに、夫を狙っているようで許せません。その女子社員にムカムカしていたところ、小5の娘に『その女の人に会って対決すれば？』と言われたんです。そこで私は『今度会いませんか？』『ぜひお話