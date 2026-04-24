【ベルギー・リーグプレーオフ1第4節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 2-0(前半0-0)アンデルレヒト<得点者>[シ]後藤啓介(75分)、ライアン・マーレン(90分+2)<警告>[ア]N. Saliba(9分)、ムサ・ディアラ(66分)